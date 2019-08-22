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Запуски ракет США чреваты новым витком гонки вооружений – Лавров

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© Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал запуск Соединёнными Штатами ракеты, нарушающей положения ДРСМД.

Об этом он рассказал в среду в Москве на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

"Поэтому мы видим в таком развитии событий риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватой новым опасным витком гонки вооружений", - подчеркнул министр.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей. Представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер также сообщил агентству, что для испытаний использовалась пусковая установка Mk-41, но другой конфигурации, чем та, которая установлена на американской базе в Румынии.

В Кремле заявили, что испытание крылатой ракеты является демонстрацией того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД.

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