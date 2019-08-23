Смешное видео: боевой петух гоняет по двору домашнего пса

На этот видеоролик нельзя смотреть без улыбки: петух нападает на пса и отрабатывает на нем приемы ближнего боя.

Вот такой важный петух попался на пути доброй собаки. Похоже, "боевая птица" держит весь скотный двор в страхе. Хотя, скорее всего, это птенец-подросток, который решил потренироваться на опытном сторожевом псе. Недаром говорят, что для успеха нужны не внешние качества, а сильное желание победить, сила и уверенность.

Но домашний пес нарочно подается "птичке". Не смеет ей навредить. Скорее он думает: лучше побегать от петуха и повеселить хозяев, чем быть выгнанным из дома.

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