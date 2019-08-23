Что жители Кишинева знают о Дне освобождения Молдовы – видео

Съемочная группа Sputnik Молдова вышла на улицы Кишинева, чтобы спросить людей, знают ли они, какого числа была освобождена республика от фашизма, и стоит ли сделать этот праздник государственным.

Республика доказала в послевоенное время всему миру, что кусочек рая за земле можно построить на этой, обожженной некогда пламенем войны, земле.

24 августа 1944 года, 75 лет назад, блистательно завершилась Ясско-Кишиневская наступательная операция, которая принесла Молдове свободу.

Корреспондент Sputnik Молдова решил опросить жителей Кишинева и узнать, помнят ли они о дате освобождения Молдовы, и необходимо ли придать 24 августа статус официального, государственного праздника.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны

Sputnik Молдова представляет специальный мультимедийный проект, посвященный памяти наших ветеранов, наших героев. На страничке проекта вы найдете публикации, фото, видео, воспоминания и истории, посвященные подвигам героев.

Акция приурочена к 75-летию освобождения Молдовы, а также к 75-летию Великой Победы, которую мы все будем широко праздновать 9 мая 2020 года.

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