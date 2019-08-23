Секреты из Сочи: Виктор Балан рассказал, как он готовится к "Новой волне"

Представитель Молдовы на "Новой волне-2019" Виктор Балан уже 10 дней находится в Сочи, где готовится к старту конкурса. Артист рассказал Sputnik, чего ждет от участия в музыкальном состязании и как оценивает уровень соперников.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2019" официально откроется 24 августа, но конкурсная программа стартует спустя пару дней – 26 августа. В течение трех дней исполнители будут выступать перед членами жюри, чтобы определить победителя.

"Ожидания от конкурса самые высокие. Потому что, во-первых, это выступление на одной из крупных площадок с большими артистами, а, во-вторых, это бесценный опыт. Уровень конкурса очень высок", - признался Sputnik Балан.

По его словам, такого уровня подготовки и организации конкурса он еще не встречал.

"Я бы не называл "Новую волну" конкурсом, я бы назвал ее академией подготовки больших артистов. Это бесценный опыт", - добавил артист.

В первый конкурсный день, 26 августа, представитель Молдовы исполнит песню Аллы Пугачевой на стихи Бориса Пастернака "Свеча горела", а затем споет две композиции, к которым написал музыку. Это песня "Ночь" на стихи Владимира Маяковского, которая вошла в альбом "Антология" (музыку писали вместе Виктор Балан и Илья Сорочан) и композиция "Аэропорт" на стихи Марины Гапеевой.

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