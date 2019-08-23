Путин сделал важное заявление по ракетам США - видео

Президент Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для России, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

При этом он уточнил, что Москва по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Вашингтоном.

Заявления Владимира Путина на совещании с постоянными членами Совета Безопасности:

В конце совещания Владимир Путин поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы США и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

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