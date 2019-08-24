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Тайны самой старой в Молдове деревянной церкви – видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кишиневе - настоящее средневековое сокровище, часть культуры нашего народа.

Храм находится у "Ворот города" при въезде в молдавскую столицу. Святыню построили в 1642 году из дубовой древесины, а в 1821 году на ее месте было решено построить каменную церковь.

Легенда гласит, что деревянную церковь выкупили крестьяне из Хиришень, где церковь и простояла до 1928 года, пока в селе не возвели новый храм. А деревянную обитель забросили из-за угрозы оползней. Со временем обрушилась крыша, а колокольня и вовсе рассыпалась.

В 2010 году по инициативе священника Серджиу Курника церковь перевезли в Кишинев для реставрации. Восстановление завершили в рекордные сроки - всего за полтора года. В работе строители использовали 400 старых балок, которые пронумеровали и вернули на то место, где они были изначально.

"Если посмотреть внимательно, то края балок сделаны по методу "ласточкиного хвоста". Это древняя техника, которая защищает церковь при землетрясениях. Эта церковь ничего не боится", - рассказал Sputnik Серджиу Курник.

Иконы, которые есть в церкви, очень старые. Они датированы XVII, XVIII и XIX веками. Большинство также пришлось реставрировать. 

Церковь популярна у горожан, особенно у молодых людей - тем, кто выбрал этот храм для венчания, приходится вставать в очередь за полтора года до торжественной церемонии.

"Все это потому, что мы храним в душе наследие предков, которые молились здесь 370 лет. Многие молодые люди хотят быть ближе к молдавским традициям, идти по нашему ковру, а не по золоту и мрамору", - считает отец Серджиу Курник.

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Теги:
культура, церковь


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