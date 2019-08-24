Додон рассказал подробности встречи с Шойгу: о чем они говорили - видео

Сразу несколько тем обсудили глава республики и руководитель российского оборонного ведомства.

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал детали встречи с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, который находится в республике с визитом.

"Состоялась рабочая встреча с министром обороны Российской Федерации. Обсуждали и молдавско-российское отношения, и последние договоренности, достигнутые на уровне и межправкомиссии (сопредседатели уже встречались). Будем продолжать сотрудничество и по другим направлениям", - сказал Додон в рамках пресс-подхода в субботу.

По его словам, в ходе дискуссий Шойгу также предложил, рассмотреть инициативу российской стороны о возможности начала утилизации боеприпасов в Колбасне.

"Этот процесс остановился в 2003 году. Мы знаем, что на территории Колбасны есть несколько десятков тысяч боеприпасов. Мне кажется, что это очень серьезный шаг вперед. Конечно, мы это предложение будем обсуждать в рамках формата "5+2", но очень важно, что российская сторона сегодня вышла с этой инициативой", - подчеркнул Додон.

Как считает президент Молдовы, как для жителей республики, так и для ее внешних партнеров по переговорам в формате "5+2"- это мудрый и смелый шаг со стороны Российской Федерации.

"Посмотрим, если все наши партнеры в рамках "5+2" согласятся, чтобы процесс утилизации начался в ближайшее время", - отметил глава республики.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

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