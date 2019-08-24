Зампред Совета Федерации России: 24 августа – особый день для Молдовы

Ясско-Кишиневская операция — героическая страница общей истории России и Молдовы в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова

"Сегодня действительно особый день. Особый день и для Молдовы, и для нашей страны. Сражение, на месте которого мы находимся, действительно повлияло на ход войны", - сказала Карелова корреспонденту Sputnik.

По ее словам, в ходе Ясско-Кишиневской операции погибло очень много людей.

"Поэтому быть в эти дни здесь с народом Молдовы по приглашению президента для нас большая честь. Мы с чистым сердцем и доброй душой сегодня возлагаем цветы, венки. Хотим пожелать народу Молдовы мира, стабильности, счастья, крепкого здоровья", - заявила зампред Совета Федерации.

Она призвала вспомнить в этот всех тех, кто отдал свои жизни на полях Великой Отечественной войны.

Карелова напомнила о том, что были рассекречены архивные документы по поводу Ясско-Кишиневской операции.

"Сегодня в Москве пройдет салют, точно такой же как был 75 лет назад. Это событие важно и для нас, и для каждого жителя на Земле. Надо жить в мире, добре и согласии. Поэтому, думаю, что такие события укрепляют веру в них", - сказала зампред Совета Федерации России.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

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