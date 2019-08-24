Как в Молдове отметили 75-ю годовщину освобождения от фашизма - видео

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения молдавской земли от фашистской оккупации, прошли во всех населенных пунктах республики, но самыми масштабными оказались в Шерпенах.

Погибших воинов, неизвестных героев войны, самоотверженных красноармейцев вспоминали в субботу на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", где 75 лет назад шли ожесточенные бои за освобождение Молдавии от "коричневой чумы".

В памятных мероприятиях приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная, посол России в Молдове Олег Васнецов, а также другие официальные лица. Среди почетных гостей - министр обороны России Сергей Шойгу, заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова.

В этот день не только вспоминают героев, не вернувшихся с полей войны, но и чествуют ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше.

Как проходили основные торжества на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм", смотрите в видео Sputnik.

Чем дальше уходит в прошлое Великая Отечественная, тем острее мы ощущаем непреходящую значимость победы в ней. И тем больше потребность рассказать об этой войне, осмыслить факты и события, свидетелями которых были наши ветераны.

Время неумолимо, и с каждым годом становится все меньше героев, подаривших нам мирное небо и освободивших страну от нацистов. Уходят из жизни ветераны... Sputnik Молдова запустил специальный мультимедийный проект Молдова:75 лет свободы и мира. Именно для того, чтобы сохранить память об освободителях, и чтобы сохранить историю, факты для последующих поколений!

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