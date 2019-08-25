Президенты тоже делают это: песни и танцы на высшем уровне - видео

Президенты - люди творческие. Это видео лучшее тому подтверждение.

Творческие способности лидеров государств Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который весной ушел в отставку, снял клип на песню собственного сочинения.

Видео появилось на его странице в Instagram. Пользователи соцсетей восторгаются музыкальным талантом Назарбаева и осыпают его лайками.

Sputnik вспомнил и о других лидерах, которые пишут песни, поют и танцуют.Песнями собственного сочинения периодически радует и Гурбангулы Бердымухамедов. Президент Туркменистана исполняет лирические композиции и даже читает рэп.

Известен своей страстью к вокалу президент Филиппин. Во время гала-ужина в АСЕАН Родриго Дутерте затянул хит о любви в дуэте с местной поп-певицей. Американский лидер Дональд Трамп предпочитает танцы: на инаугурационном балу он закружил под Фрэнка Синатру вместе с супругой Меланией.

Творческие способности демонстрирует и президент России Владимир Путин.

"Я, как и подавляющее большинство людей, не умею ни петь, ни играть, но люблю это делать", - пошутил однажды глава РФ.

На одном из благотворительных вечеров он сыграл песню "С чего начинается Родина". Затем российский лидер исполнил композицию Луи Армстронга на английском языке.