"Волонтеры Победы": наш долг сохранять историческую память о ВОВ

Все о движении "Волонтеры Победы": о сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войны, глобальных целях и волонтерской работе в Кишиневе.

Глобальная цель участников общественного движения "Волонтеры Победы"– сохранить историю и не допустить повторения войны. Об этом заявила Sputnik представитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", руководитель проекта международной команды волонтеров 75-летие Победы Юлия Ежова.

Масштабные планы

"Волонтеры Победы" – это всероссийское общественное движение, которое объединяет свыше 200 тысяч неравнодушных людей по всей России совершенно разных возрастов, профессий и религиозных взглядов, которых объединяет одно – это сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне", - сказала Ежова.

Как отметила собеседница, "появилась идея объединить таких же неравнодушных ребят из других стран мира". "В первую очередь из государств СНГ. И создать международный волонтерский корпус – эти ребята помогут в организации основных мероприятий, которые нас ожидают в следующем году – большой праздник 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", - пояснила она.

По ее словам, заинтересованность в проекте выразили порядка 50 стран мира.

"У нас уже было первое международное мероприятие "Послы Победы" в мае этого года. Ребята из 45 стран приезжали в Москву и Тулу. Были на параде Победы в Туле, а кто-то даже смог попасть на репетицию парада Победы в Москве, а это просто уникальная возможность. Конечно, они стали волонтерами "Бессмертного полка" в городе Тула", - рассказала Ежова.

Как пояснила представитель движения "Волонтеры Победы", таким образом, у участников этого проекта была большая образовательная программа.

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Сотрудничество с Молдовой

Движение "Волонтеры Победы" уже наладило сотрудничество с несколькими молдавскими общественными организациями.

"В Молдове мы сотрудничаем уже с Российским военно-патриотическим клубом, его руководителем Алексеем Петровичем, а также с главой Ассоциации интеллектуальных игр Молдовы Евгением Поляковым", - добавила она.

В среду представители движения "Волонтеры Победы" провели в Кишиневе интеллектуальную игру "Риск". Девять команд собрались в здании Российского центра науки и культуры, чтобы проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

"Наше движение стремится к тому, чтобы разработать новые форматы для вовлечения молодежи. Чтобы эта тематика была им максимально интересна", - сказала собеседница.

Также активисты поздравили с 99-летием ветерана ВОВ Михаила Геженко, который проживает в Кишиневе, благоустроили памятную стелу в селе Иванча и приняли участие в торжественной церемонии в честь 75-летия освобождения Молдавии от фашизма на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".

Как попасть в ряды "Волонтеры Победы"?

Вступить в ряды движения "Волонтеры Победы" легко, отметила Ежова. "У нас есть сайт https://волонтёрыпобеды.рф. Там просто нужно заполнить заявку. Там есть контакты наших региональных координаторов, а совсем скоро появятся контакты наших координаторов в разных странах мира", - сказала она.

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Желающих, по ее словам, довольно много. "Удивлены, наверное, частично. Но очень рады, что эта тема трогает не только волонтеров – ребят из России, но и из других стран. Это основополагающая точка нашего взаимодействия. Считаю, что нам нужно также продолжать", - отметила собеседница.

Тем более, как подчеркнула представитель движения "Волонтеры Победы", что речь идет о теме Великой Отечественной войны, которая, к сожалению, где-то по-разному воспринимается и трактуется. "Наша глобальная цель – сохранить историю, не допустить того, что было в прошлом столетии, не допустить повторения войны", - заявила Ежова.

Внуки Победы

Представитель общественного движения рассказала, что реализуется проект "Внуки Победы". "Его цель - собрать потомков тех героев, которые освобождали Кишинев. В нашей делегации, в том числе, есть ребята – реальные родственники, внуки и правнуки героев войны, которые принимали участие в Ясско-Кишиневской операции и освобождали Кишинев", - пояснила Ежова.

По ее словам, в прошлом году такой проект реализовали в Курске, где праздновали 75-летие освобождения.

"Впереди нас ждет Сербия. В октябре они будут отмечать 75-летие освобождение Белграда. Мы планируем также с такой же делегацией приехать в Сербию", - заявила Ежова.

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