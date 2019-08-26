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Девочка на миллион: 8-летняя звезда бокса - видео

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© Ruptly

Имя 8-летней Чжэн Яци в Китае знают многие. Чем именно она знаменита – смотрите в нашем видео.

Девочке всего восемь лет, но в Китае она уже звезда бокса. На родине девочку знают под псевдонимом Сяо Танъюань, что переводится как "сладкий маленький пельмень". Правда, на ринге девочка тот еще крепкий орешек.

Научить дочку боксу решил ее отец, чтобы она могла сама себя защитить от хулиганов в школе.

Недавно юная спортсменка приняла участие в специальном детском матче. Ее соперник был выше на голову, но Чжен все равно победила. Возможно имя юной спортсменки станет известно во всем мире.

 



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