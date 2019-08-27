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Трамп рассказал, что принесет миру участие России в G7 - видео

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© Ruptly

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает полезным, если Россия присоединится к следующему саммиту G7, который пройдет в США.

Участие России в G7 принесло бы миру больше пользы, чем ее отсутствие в организации. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита в Биаррице.

"Есть люди, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть те, кто со мной согласен, и мы обсуждаем это. Не знаю, какое именно мы примем решение, но прошлым вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы пригласить ее вернуться или нет", - сказал Трамп.

Возвращение России в "Большую семерку" стало центральной темой на прошедшей встрече глав государств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Несмотря на поддержку этого решения со стороны американского лидера, участники так и не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу.

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