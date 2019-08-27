"Огромная честь" – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио

Такого статуса спортсменка удостоилась за высокие достижения на аренах и активную общественную деятельность.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что Евгения Медведева, двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, активно принимала участие в восстановлении Олимпийского комитета России, а также помогала добиться участия российских спортсменов на Играх 2018 года.

"Главное, что необходимо будет делать послу олимпийской команды, – это вдохновлять, поддерживать, мотивировать нашу команду, наших спортсменов, быть рядом со спортсменами, болеть за них", – сказал Поздняков.

По словам самой спортсменки, быть послом национальной сборной на Олимпиаде – огромная честь. "Огромная честь именно быть в команде, быть с командой и поддерживать ребят, которые будут выступать на Олимпийских играх и будут представлять флаг нашей страны. Это правда потрясающе", – сказала Медведева.

Тем не менее, по ее словам, несмотря на миссию посла в предстоящих играх, приостанавливать свою профессиональную карьеру она не собирается. В новом сезоне Медведева выступит с произвольной программой, поставленной под музыку из фильма "Мемуары Гейши".

Новую композицию спортсменка назвала номером мечты и призналась, что готовилась к ней на протяжении нескольких лет. "У меня была цель именно выразить себя в программе максимально, чтобы я понимала историю, все детали мелкие. И программа настолько продумана, что такого, наверное, у меня в карьере еще не было".

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