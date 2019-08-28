02:44 28 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD17.94
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.71
Поиск
Видео

Дерзкое ограбление: муравей хотел украсть бриллиант из ювелирного магазина

Получить короткую ссылку
269501
Новости
Все новости
Все новости
© YouTube / Ювелирный Бизнес

Насекомое утащило у ювелира драгоценный камень, который выглядит гораздо больше, чем сам муравей.

Не только люди, но и насекомые разбираются в драгоценностях. По крайней мере, об этом можно судить по курьезному инциденту, случившемуся в одной из ювелирных магазинов в Италии. Попытку украсть бриллиант предпринял обычный муравей. Насекомое тащило за собой драгоценный камень, который гораздо больше его по размерам. Усердие, с которым муравей "уводил из-под носа" ювелира бриллиант, поразило автора видеоролика, снимавшего титанические усилия насекомого.  

"Представьте себе, что будет, если на ювелирную выставку кто-то привезет свой муравейник", — прокомментировали случившееся в подписи к видео.

Зачем насекомому понадобился бриллиант — остается только догадываться. Как отмечают специалисты, обычный муравей способен поднимать вес в 10 раз превышающий его собственный. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

На аукционе Christie's бриллиант в 163 карата продан за рекордную сумму
Представлен самый дорогой в истории России бриллиант "Романовы"
Теги:
муравей, бриллиант, вес


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня независимости в Молдове
Молдова празднует 28 лет с момента провозглашения независимости
Огромная честь – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
"Огромная честь" – фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Во сколько обойдется родителям подготовка ребенка к первому классу
Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться