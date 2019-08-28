Путин оценил выступление российской сборной на WorldSkills-2019

Президент России Владимир Путин встретился с участниками российской сборной на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills, прошедшему в Казани. Смотрите на видео, как это было.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 завершился во вторник в Казани торжественной церемонией вручения медалей победителям и призерам. В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла второе место, завоевав 14 золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых. Первое место – у сборной Китая, на счету которой 16 золотых, 14 серебряных и пять бронзовых медалей. Третье место – у Кореи, конкурсанты которой завоевали семь золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

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