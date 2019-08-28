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Как Кирилл Вышинский вышел на свободу - видео

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Суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский должен приходить в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян.
© Sputnik /
Маргарита Симоньян приветствовала решение суда по Вышинскому

Как заявил представителям СМИ сам Вышинский, по его мнению, решение суда обоснованно и справедливо. Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал.

"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения, какой срок, и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, куда он поедет и с кем встретится в первую очередь, журналист отметил, что для начала хотел бы выйти на улицу.

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Теги:
Кирилл Вышинский


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