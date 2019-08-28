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Заявление Дмитрия Киселева об освобождении Вышинского

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"Наша задача обеспечить безопасность Кирилла", - считает гендиректор Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Кирилл Вышинский освобожден
© Sputnik /
Как Кирилл Вышинский вышел на свободу - видео

Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда в Киеве освободить из-под ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находившегося под стражей более 400 дней.

Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

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