Заявление Дмитрия Киселева об освобождении Вышинского

"Наша задача обеспечить безопасность Кирилла", - считает гендиректор Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда в Киеве освободить из-под ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, находившегося под стражей более 400 дней.

Мера пресечения изменена на личное обязательство, журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди. Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность.

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