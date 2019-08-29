"Бей на здоровье": автобанда "Форсажа" громит центр Тбилиси - видео

А вы знаете где снимают новый "Форсаж 9" с Вин Дизелем? Подробности в этом видеоролике.

Элегантные автомобили, бесстрашные гонщики и каскадеры, адреналин и визжащие колеса - все эти прелести уже который день сводят с ума жителей Тбилиси. Именно здесь проходят съемки голливудской кинофраншизы. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия.

Детали сюжета девятого "Форсажа" пока держатся в тайне. Поэтому эти кадры будут вдвойне интересны фанатам ленты.

Режиссёрское кресло экшен-ленты занимает Джастин Лин – постановщик четырёх фильмов сериала.

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