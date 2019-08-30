"Балтийские пчелы" в небе над Жуковским

В составе латвийской пилотажной группы Baltic Bees - шесть пилотов-асов.

Свои акробатические этюды они исполняют на реактивных Л-39 (“Альбатросах”).

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском они продемонстрировали "бочку", "петлю с поворотом", а также роспуск "тюльпан".

Дистанция между самолетами была всего 3-5 метров. В небе ее под силу удержать только виртуозам.

Показательный полет Baltic Bees смотри в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK