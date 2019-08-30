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Перед стартом: экипажи МКС сдают экзамены

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В Звездном городке тестируют как основной, так и дублирующий экипажи.

Первыми к испытаниям в центре подготовки космонавтов приступили россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и представитель ОАЭ Султан Аль Неяди.

Все они входят в дублирующий состав.

В течение суток экипаж должен провести 42 эксперимента.

В основном составе – россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури.

Ближайшая экспедиция на МКС состоится в сентябре.

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