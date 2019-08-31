Последних косаток и группу белух выпустили из "китовой тюрьмы" - видео

Четвертую группу животных из ''китовой тюрьмы'' – последних двух косаток и шестерых белух – выпустили на волю у мыса Перовского в Охотское море.

Ранее, 22 августа, млекопитающих освободили из бухты Средняя Приморского края. По информации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), киты преодолели путь в 1,8 тысяч километров из Бухты Средняя к берегу Охотского моря. Путешествие длилось пять дней.

На сегодняшний день в бухте Средняя остается еще 75 белух. Их планируется выпустить до конца года.

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