На подступах к Кишиневу горит сухая трава: огонь подбирается к домам - видео

На подступах к молдавской столице горит сухая растительность. Спасатели работают на месте, чтобы не допустить распространение огня.
"Горит трава в Думбраве. Направлено два пожарных расчета", - заявила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.
По ее словам, по не установлена точная площадь, охваченная огнем.
- Пожар в Думбраве© Sputnik / Osmatesco
- Пожар в Думбраве© Sputnik / Osmatesco
Специалистам предстоит определить причины возникновения пожара.
Ранее Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с чрезвычайной пожароопасностью.
"В период 29 августа – 4 сентября в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - говорится в предупреждении.
Риски и рекомендации
Специалисты предупреждают, что в указанные период возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.
Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.
Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.
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