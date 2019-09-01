17:53 01 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.83
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Видео

На подступах к Кишиневу горит сухая трава: огонь подбирается к домам - видео

Получить короткую ссылку
266 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Osmatesco

Клубы дыма и языки пламени: сразу несколько расчетов направлены в пригород Кишинева для того, чтобы не допустить распространения огня на частные жилые дома и потушить пожар.

На подступах к молдавской столице горит сухая растительность. Спасатели работают на месте, чтобы не допустить распространение огня.

"Горит трава в Думбраве. Направлено два пожарных расчета", - заявила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

По ее словам, по не установлена точная площадь, охваченная огнем.

  • Пожар в Думбраве
    Пожар в Думбраве
    © Sputnik / Osmatesco
  • Пожар в Думбраве
    Пожар в Думбраве
    © Sputnik / Osmatesco
1 / 2
© Sputnik / Osmatesco
Пожар в Думбраве

Специалистам предстоит определить причины возникновения пожара.

Ранее Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

"В период 29 августа – 4 сентября в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - говорится в предупреждении.

Возгорание сухой растительности
© Sputnik / Miroslav Rotari
Опасность повсюду: специалисты вынесли сразу три предупреждения

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в указанные период возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек. 

Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Лесные пожары бушуют по всему миру - фото
Мы все умрем. Лесные пожары


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Группировка Ленинград выступила с финальным концертом в Кишиневе
"Ленинград" дал свой "финальный концерт" в Кишиневе - фото
Фруктовый ниндзя из Шаолиня
Фруктовый ниндзя: этот мальчик режет предметы без ножа - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться