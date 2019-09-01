На подступах к Кишиневу горит сухая трава: огонь подбирается к домам - видео

Клубы дыма и языки пламени: сразу несколько расчетов направлены в пригород Кишинева для того, чтобы не допустить распространения огня на частные жилые дома и потушить пожар.

На подступах к молдавской столице горит сухая растительность. Спасатели работают на месте, чтобы не допустить распространение огня.

"Горит трава в Думбраве. Направлено два пожарных расчета", - заявила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

По ее словам, по не установлена точная площадь, охваченная огнем.

Пожар в Думбраве © Sputnik / Osmatesco

Пожар в Думбраве © Sputnik / Osmatesco 1 / 2 © Sputnik / Osmatesco Пожар в Думбраве

Специалистам предстоит определить причины возникновения пожара.

Ранее Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с чрезвычайной пожароопасностью.

"В период 29 августа – 4 сентября в связи с отсутствием дождей и жаркой погодой на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - говорится в предупреждении.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в указанные период возможны воспламенения сельхозкультур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Рекомендуется избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами. Не следует разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности.

Также советуют ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

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