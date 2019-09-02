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В школах Молдовы прозвенел первый звонок: эмоции первоклассников

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© Sputnik / Кристина Баш

Традиционные линейки состоялись 2 сентября во всех доуниверситетских учебных заведениях.

В кишиневском теоретическом лицее имени княгини Натальи Дадиани родители, учителя, представители министерства образования, культуры и науки собрались, чтобы разделить праздник с 1361 учеником. В этом году впервые переступили порог школы 132 первоклассника.

Директор лицея Ана Георгицэ тепло поздравила детей с праздником, и пригласила их продолжить путешествие по миру знаний. Лицей был основан полвека назад, и за эти годы в учебном заведении сложились богатые традиции преподавания.

В этом году в лицее открылись 46 классов: 16 начальных, 23 гимназических и 7 лицейских. Из них 22 класса имеют эстетический профиль: хореография, популярный и современный танец, театральное искусство и пластические искусства. 

В лицее трудятся 101 преподаватель и 26 вспомогательных работников.

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Теги:
школа


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