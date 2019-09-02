"Славься, Отечество!" - десятки тысяч человек спели гимн России в Петербурге

В рамках общественной акции "Страна поет гимн" 48 тысяч человек собрались на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в воскресенье для исполнения национального гимна России под аккомпанемент 8097 человек.
Оркестр установил мировой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннеса в категории "Самый большой оркестр". Дирижером выступил Павел Овсянников.
Артисты со всей страны собрались в северной столице России. Для исполнения гимна РФ съехались таланты из разных уголков - из Калининграда, из Якутии, из северных и южных регионов. "Славься, Отечество наше свободное!" - эти слова разнеслись на Петербургом, как символ любви к своей Родине, к своей России.
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