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Бородинская битва, воссозданная реконструкторами

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© Ruptly

В Подмосковье съехались около тысячи человек из России, Франции и Германии. Члены военно-исторических клубов реконструировали знаменитое сражение 1812 года.

Масштабное мероприятие провели к юбилею: в этом году музею-заповеднику "Бородинское поле" исполняется 180 лет.

Почему нынешние "воины" не стали соревноваться с армиями Наполеона и Кутузова в выносливости? И сколько продлилась баталия в этом году? Смотри в нашем видео.

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