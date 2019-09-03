Московские встречи молдавского президента

День, посвященный рабочему визиту в российскую столицу, был для Игоря Додона насыщенным.

Он приехал в Москву, чтобы обсудить несколько ключевых вопросов: экспорт вина и плодоовощной продукции, а также поставку российского газа в республику. Для этого гость встретился с вице-премьером России и главой "Газпрома".

В субботу состоится официальная встреча Игоря Додона с Владимиром Путиным в Кремле.

"Предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей", - заявил президент Молдовы.

О чем молдавский лидер договорился с Дмитрием Козаком и Алексеем Миллером и ждать ли россиянам новых сортов яблок и вина - узнаешь, если посмотришь наше видео.

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