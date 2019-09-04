Секреты и технологии: как проверяют огнестрельное оружие в Молдове - видео

Смотрите в сюжете Sputnik, как в Молдове проверяют огнестрельное оружие, как находят преступников по оставленным на месте преступления гильзам и как осуществляется взаимодействие в этой сфере с другими странами.

Отдел трасологической и баллистической экспертизы при Центре технико-криминалистической и судебной экспертизы Генинспектората полиции создан в 2011 году. Ежегодно эксперты проводят около 500 проверок. Такие экспертизы помогают раскрывать уголовные дела. Все оружие подвергается экспертизе специалистов отдела, затем его включают в специальный реестр учета.

"В системе отдела есть три базы данных, где хранится информация о гильзах, найденных на месте нераскрытых преступлений, и о хранимом гражданами оружии. Постоянно проверяется, использовалось или нет оружие при совершении преступления. Мы предоставляем помощь судебным инстанциям, участвуя в качестве экспертов в заседаниях суда. Помогаем прокурорам и следователям, предоставляя выводы, а также участковым, к которым обращаются граждане для добровольной сдачи оружия. Перед тем, как передать его в комиссию, оружие проверяют на предмет использования его ранее в совершении каких-либо преступлений", - рассказал Sputnik начальник отдела трасологической и баллистической экспертизы Михаил Дулгеру.

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В отделе есть специализированное оборудование для "клонирования" гильз и пуль.

"Оно помогает нам обмениваться информацией с другими странами. Это означает – если у нас есть информация, что определенный человек использует оружие при совершении преступления в другой стране, мы можем сделать пластиковые копии гильз и пуль и отправить их в любую страну для проведения проверки", - добавил специалист.

При этом, копии гильз и пуль с мест нераскрытых преступлений эксперты могут отправить за границу, чтобы выяснить, использовалось ли оружие из соседнего государства.

Техника играет важную роль в раскрытии трансграничных преступлений. Работа специалистов крайне сложная и напряженная. Необходим опыт и знания для проведения соответствующих проверок.

Эксперты-криминалисты рекомендуют владельцам оружия использовать его только на законных основаниях, соблюдать все действующие нормы безопасности, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих

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