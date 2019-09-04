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Обмануть могут каждого: как распознать фальшивые леи, доллары и евро – видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Поддельные леевые банкноты могут попасться гражданам Молдовы в любой момент, ситуация не зависит от места произведения денежных расчетов, заполучить "фантик" можно и в супермаркете, и на рынке, и на бензозаправке.

Получить вместо денег на сдачу простые цветные бумажки можно в любом месте, где производится наличный расчет. Проверять подлинность банкноты надо не отходя от кассы, ведь потом сокрушаться о том, что вам всучили фальшивку - сознательно или нет, - будет поздно. 

Полиция Молдова вышла с рядом ценных рекомендаций к гражданам страны, которые помогут любому из нас определить - поддельную купюру дают ему на руки или нет. 

Специалисты из Центра технико-криминалистических экспертиз МВД Молдовы назвали основные методы определения фальшивых банкнот. Первое и самое простое, что необходимо сделать - потереть купюру ключом или монетой. Если краска начинает сыпаться с поверхности бумаги или размываться, значит - у вас на руках фальшивка.

Новые банкноты 100 и 200 евро
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
Гражданам Молдовы на заметку: как выглядят новые банкноты евро - видео

Также неплохо иметь при себе небольшой ультрафиолетовый светодиодный фонарик, который можно купить на любом рынке. При просвечивании купюр номиналом от 1 до 50 леев защитная полоса в бумаге должна светиться голубым цветом, а купюры от 100 до 500 леев - излучать радужное многоцветье. На защитной полосе должна четко читаться аббревиатура "BNM". 

Печать с тиснением и вогнутым тиснением также представляет элементы защиты от подделки. Это нововведение появилось на банкнотах номиналом от 10 до 500 леев недавно и присутствует лишь на купюрах, отпечатанных в последние два года. 

Также проверить новые банкноты на подлинность можно прощупывая слегка тисненные надписи "REPUBLICA MOLDOVA" и "ȘTEFAN CEL MARE".

На банкнотах номиналом в 100, 200 и 500 леев на части купюры, не отпечатанной краской, при проверке их на просвет должен появляться силуэт Штефана чел Маре и надпись "BNM".

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Теги:
полиция, советы, фальшивка, евро, доллары, леи, видео


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