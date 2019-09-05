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Наглядный показ: Путин ознакомил Моди с новейшими российскими вертолетами - видео

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© Ruptly

Во время экономического форума ВЭФ-2019 на выставке "Улица Дальнего востока" пересеклись пути двух президентов и одного премьера.

Когда на экспозиционную площадку прибыл глава правительства Индии Нарендра Моди, его там встретили российский лидер Владимир Путин и возглавляющий ФИФА Джанни Инфантино.

В их сопровождении высокий гость из Дели осмотрел вертолеты Ми-171А2 и Ка-226Т. Эти модели авиатехники были выбраны для показа не случайно, Россия планирует поставлять их в Индию.

Уже есть заказ на 60 штук для нужд армии. Межправсоглашение также предполагает производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации порядка 50-70%.

"Это в полном объеме то, что вы называете "Делай в Индии" (программа поддержки национальной промышленности в стране - ред.)", - отметил Путин.

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