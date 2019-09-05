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"Золотой урожай": в Западной Грузии идет триумфальный сбор фундука - видео

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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili

Регион Самегрело на западе Грузии в эти дни ликует – впервые за последние годы сбор фундука оправдал ожидания фермеров. 

Лесной орех в этом регионе имеет то же значение, что виноград - на востоке страны. Семьи крестьян целый год живут на деньги, вырученные от продажи урожая.

Миндаль
CC BY 2.0 / Nany Mata / almonds
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Но в последние годы фундук в Самегрело атаковал мраморный клоп и различные болезни. Боролись с вредителями три года. Справиться с проблемой фермерам помогала Ассоциация производителей фундука, раздававшая качественные пестициды по льготным ценам.

Всего ожидается урожай в 45 тысяч тонн. Фермеры в этом году сдают фундук на переработку по цене до двух долларов за килограмм.

Грузия рассчитывает в ближайшие годы вернуть себе прежние позиции экспортера фундука на мировом рынке. Страна в этом году может экспортировать фундука на сумму в 100 миллионов долларов.

Смотрите в видео Sputnik Грузия, как лесной орех готовят к экспорту.

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