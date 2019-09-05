Евротур Игоря Додона: президент Молдовы провел важные переговоры - видео

Глава государства последние два дня провел в Брюсселе, в столице Бельгии он провел встречи с представителями европейского политического истеблишмента, достиг ряда договоренностей и поблагодарил политиков за поддержку парламента и правительства республики.

Рабочий визит президента Игоря Додона в Брюссель был насыщенным. Глава государства, в частности, встретился с генеральным секретарем НАТО Йенском Столтенбергом.

Додон уточнил, что республика намерена добиваться международного признания конституционного статуса постоянного нейтралитета страны.

Президент особо обратил внимание, что "нейтральный статус Республики Молдова означает неучастие в военных блоках, в том числе НАТО".

На встрече с еврокомиссаром по политике добрососедства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом глава государства приветствовал возобновление полноценного политического диалога между новой властью республики и Европейским Союзом.

"Это дает нам новые возможности для перезапуска и продвижения нашего сотрудничества по многим направлениям, особенно с целью имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС", - заявил президент Молдовы на встрече.

Стороны обсудили необходимость сохранения правящей коалиции, которая в ближайшее время приступит к реализации реформы юстиции и укреплению демократических институтов.

Также детально были затронуты вопросы внешнеполитической повестки Молдовы. Додон отметил необходимость проведения взвешенной внешней политики с партнерами на Западе и Востоке, с учетом сохранения и укрепления принципа постоянного нейтралитета республики.

С традиционного молдавского приветствия начал встречу с президентом Игорем Додоном глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Гость назвал диалог, который поддерживают спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная и глава ЕП "конструктивным" и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в этом направлении.

Ранее стало известно, что ЕС ведет оценку выполнения условий для предоставления стране макрофинансовой помощи, по-прежнему от Кишинева ждут ощутимых результатов в проведении реформ. Об этом стало известно после встречи главы европейской дипломатии Федерики Могерини и Игоря Додона.

В частности, ЕС ожидает прогресса по реформе системы правосудия и борьбе с коррупцией.

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