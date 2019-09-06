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Летел с 300 метров: канатоходец сорвался между башнями Москва-Сити - видео

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© Video : Instagram/ @alexandr.wow/ @capitalmoscow

Эти эквилибристы находятся на высоте, занимаясь любимым делом они ежеминутно рискуют жизнью, однако счастье от преодоление собственного страха затмевает боязнь.

Ходить на высоте нескольких сотен метров по тросу отчается не каждый, однако в Москве собрались поистине отважные люди, для которых новый спорт - хайлайн - превыше всего. 

Один из канатоходцев сорвался с троса между башнями Москва-Сити. Он пытался установить мировой рекорд. На этот раз не удалось...

К счастью, мужчину спасла страховка.

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Теги:
Москва, спортсмены, видео, спорт


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