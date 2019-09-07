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Лидер Турции Эрдоган пригрозил Европе новой волной мигрантов - видео

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О том, чем может закончится невыполнение обязательств Европы и куда дойдет третья волна беженцев из Азии и Северной Африки, - рассказываем в видео

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев.

По его словам, Анкара откроет свои западные границы, если на севере Сирии не будет создана зона безопасности, а Запад не окажет обещанную поддержку.

В марте 2016 года ЕС подписали договор по мигрантам.

Анкара должна была получить от Брюсселя 6 миллиардов евро взамен на размещение беженцев на своей территории.

Однако соглашение не решило проблему полностью, и Европа продолжает страдать от наплыва мигрантов.

Кризис успел перессорить все страны ЕС из-за квот на мигрантов.

Новая волна беженцев создаст проблемы в том числе и для стран Балтики, которые могут стать "запасным аэродромом" для ЕС.



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