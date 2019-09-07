Прибытие в Москву Кирилла Вышинского и других задержанных на Украине

Смотрите в режиме реального времени обмен удерживаемых лиц между украинской и российской сторонами. Трансляция из аэропорта Внуково.

Процесс обмена между Россией и Украиной проходит в субботу, 7 сентября. Сегодня утром из СИЗО Лефортово отправились два автобуса, с украинскими военными, ранее нарушившими морскую государственную границу России, об освобождении которых шли переговоры между Московй и Киевом. Также группа россиян, задержанных на Украине возвращается в Россию. Среди них руководитель портала РИА Новости Украиана Кирилл Вышинский.

Киевский апелляционный суд решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинский обязался по первому требования прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

Журналист был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Договоренность об обмене удерживаемыми лицами была достигнута Москвой и Киевом в начале 20-х чисел августа.