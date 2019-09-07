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Кирилл Вышинский купил цветы маме, жене и Татьяне Москальковой - видео

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Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

Кирилл Вышинский купил цветы маме, жене и уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой.  “Мучение покупать женщинам цветы. Но в то же время огромное удовольствие”, говорит.

Чувствует он себя хорошо.

“О здоровье я подумаю завтра, пока я наполнен адреналином. Я наполнен адреналином, все бурлит”, — сказал руководитель РИА Новости Украина.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент РФ Владимир Путин заявлял на ВЭФ, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время. В пятницу Рыбин заявил у себя на странице в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва. По словам юриста, их доставляют в пункт сбора по согласованному списку для освобождения.

Самолеты с подлежащими обмену лицами приземлились в Москве и Киеве.

 



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