"Не просто камень с души". Симоньян - о возвращении Вышинского

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала возвращение в Россию руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Это не просто камень с души или гора с плеч. Это целая гряда скал с плеч", — сказала журналистам Симоньян.

Она поблагодарила всех, кто участвовал в освобождении Кирилла Вышинского.

"Представляете, что я чувствовала, когда наш сотрудник, наш парень, сидит, что должен чувствовать любой руководитель организации, когда твой человек сидит, а ты не можешь сделать ничего", — отметила Симоньян.

По словам главного редактора МИА "Россия сегодня", Кирилла Вышинского ждет в России только хорошее.

"Он впервые за долгое время увидит свою жену, увидит маму. У жены завтра день рождения, тоже такой подарок", — сказала она.

Дело Кирилла Вышинского

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозило до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Сам журналист называл обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

В конце августа Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное обязательство. Он должен приходить в суд и к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.