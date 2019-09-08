В Минск привезли частичку Молдовы: вино, плацынды и музыку и много солнца

Какую продукцию привезли в Минск винодельческие компании и чем кормили гостей, смотрите на видео.

В Минске прошел праздник молдавской культуры. Смотрите на видео Sputnik Беларусь, как горожан угощали вертутой, плациндами и другими деликатесами.

Настоящая молдавская деревня появилась в Минске, здесь была слышна молдавкая речь, играла национальная музыка.

Специально для горожан свою лучшую продукцию привезли 17 ведущих винодельческих компаний Молдовы.

На празднике также можно было увидеть выставку ремесел, попробовать плацинды и вертуты, и, конечно, продегустировать вино. За музыкальную программу отвечали артисты ансамбля "Плай", "Д.А.Т оркестр", "человек-оркестр" Игорь Левчук, инструменталист-виртуоз Сергей Шептунов и шоу барабанщиков "Перцы".

Организаторы фестиваля — Мингорисполком и посольство Молдовы в Республики Беларусь.

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