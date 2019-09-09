Слезы и каравай: как встретили Вышинского в МИА "Россия сегодня"

В понедельник Кирилл прибыл офис МИА "Россия сегодня", где у него была запланирована пресс-конференция.
"Коллеги, спасибо большое за теплый прием. Спасибо, что ждали", - сказал он встречающим его сотрудникам агентства.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев также поблагодарил коллектив агентства за поддержку Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина заявил, что хочет остаться в профессии и готов продолжить свою работу.
Другие подробности встречи, которую устроили журналисту его коллеги по цеху, - в нашем видео.
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