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Глава МИД Франции: Европа не будет в безопасности без крепких отношений с РФ

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В Москве прошло 12-е заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2". По итогам министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега Жан-Ив Ле Дриан провели пресс-конференцию, на которой подчеркнули необходимость укрепления двусторонних отношений между странами.

Игорь Ковалев
© Sputnik /
Ковалев: Европа не может без России
"Особое внимание мы уделили вопросам безопасности в Евроатлантике. Ситуация здесь не вызывает удовлетворения. Мы изложили наше видение причин такого положения дел. Видим эти причины в деструктивной линии ряда западных государств, прежде всего США, на так называемое сдерживание России, на перенос разделительных линий поближе к российским границам в рамках безоглядного расширения НАТО и так называемого укрепления восточного фланга альянса", - заявил Лавров.

Ле Дриан, в свою очередь, сообщил о стремлении Европы снизить уровень недоверия в отношениях с Москвой. 

"Если мы не будем сотрудничать с Россией, у нас все будет оставаться в ситуации застоя, будет сохраняться недоверие. Поэтому по поручению нашего президента мы решили укрепить наш двусторонний диалог с Россией... Европа никогда не будет в безопасности, если у нас не будет крепких и понятных отношений с Россией", - сказал Ле Дриан.

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