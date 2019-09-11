Эхо трагедии 9/11: страшные кадры терактов в Нью-Йорке

Прошло ровно 18 лет с террористической атаки на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра. Смотрите в фотоленте Sputnik самые первые кадры с места трагедии.

Утром 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, захваченный преступниками, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, только в Нью-Йорке тогда погибли 2753 человека.

Однако на этом смерти не закончились. Периодически в новостях появляются сообщения об очередных ушедших из жизни пожарных или полицейских, принимавших участие в разборе завалов на месте башен-близнецов в 2001 году. Обычно эти смерти связывают с заболеваниями, вызванными непосредственно работой на месте обрушившихся небоскребов.

По некоторым данным, после теракта над руинами в течение нескольких месяцев висело облако пыли, в которой содержались такие ядовитые вещества, как, например, асбест, свинец, бензол, кадмий, ртуть.

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