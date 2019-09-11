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Эхо трагедии 9/11: страшные кадры терактов в Нью-Йорке

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  • Момент, когда самолет врезается в башню Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года
  • Люди бегут прочь от Всемирного торгового центра после того, как он подвергся атаке 11 сентября.
  • Люди на улице наблюдают за происходящим в башнях Всемирного торгового центра после теракта 11 сентября 2001 года
  • Ужас на глазах людей, наблюдающих за происходящим в башнях-близнецах Всемирного торгового центра.
  • Человек, падающий с башни Всемирного торгового центра после террористической атаки 11 сентября.
  • То, что пережили очевидцы трагедии, трудно описать...
  • Башни-близнецы после теракта.
  • Люди покидают район вокруг Всемирного торгового центра после того, как он подвергся террористической атаке.
  • Пешеходы у Всемирного торгового центра во время обрушения южной башни.
  • Мужчины в облаке пыли, возникшем в результате обрушения башен Всемирного торгового центра.
  • Вид со спутника на Всемирный торговый центр после того, как он подвергся террористической атаке.
  • Полицейский помогает при эвакуации людей.
  • Полицейский в районе Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
  • Маршал Доминик Гуадагноли помогает раненной женщине после теракта.
  • Пожарный плачет возле Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, подвергшегося террористической атаке.
  • Человек на руинах после крушения первой башни Всемирного торгового центра.
© AFP 2019 / Seth Mcallister
Момент, когда самолет врезается в башню Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года

Прошло ровно 18 лет с террористической атаки на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра. Смотрите в фотоленте Sputnik самые первые кадры с места трагедии.

Утром 11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, захваченный преступниками, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, только в Нью-Йорке тогда погибли 2753 человека. 

11 сентября 2001
© AP Photo / Patrick Sison
Призраки жертв башен-близнецов и история гибели архитектора из Молдовы

Однако на этом смерти не закончились. Периодически в новостях появляются сообщения об очередных ушедших из жизни пожарных или полицейских, принимавших участие в разборе завалов на месте башен-близнецов в 2001 году. Обычно эти смерти связывают с заболеваниями, вызванными непосредственно работой на месте обрушившихся небоскребов.

По некоторым данным, после теракта над руинами в течение нескольких месяцев висело облако пыли, в которой содержались такие ядовитые вещества, как, например, асбест, свинец, бензол, кадмий, ртуть.

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