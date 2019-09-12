Молдова размораживает отношения с Россией - видео

В Москву прилетел министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.
Попеску начал свой визит в Москве со встречи со своим коллегой - министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Стороны обсудили все накопившиеся вопросы: от вывоза боеприпасов из непризнанного Приднестровья и случаев дискриминации журналистов в Молдове до снижении цен на роуминг.
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