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Молдова размораживает отношения с Россией - видео

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Каким был московский визит министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску - смотрите видео Sputnik.

В Москву прилетел министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Попеску начал свой визит в Москве со встречи со своим коллегой - министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Встреча глав МИД РФ и Молдавии С. Лаврова и Н. Попеску
© Sputnik / Валерий Мельников
"Сверка часов" в рамках визита в Москву: итоги переговоров Попеску и Лаврова

Стороны обсудили все накопившиеся вопросы: от вывоза боеприпасов из непризнанного Приднестровья и случаев дискриминации журналистов в Молдове до снижении цен на роуминг.

Эксклюзив Sputnik Молдова: как парламент будет выстраивать отношения с РФ>>>

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Теги:
Сергей Лавров, Нику Попеску, видео, Sputnik


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