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Для развития туризма в России внедрят самые передовые цифровые технологии

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Об этом глава государства сообщил во время обращения к участникам 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. 

По словам Путина, в России уже активно внедряются электронные визы. Их можно оформить дистанционно -  быстро и без проблем.

Но это еще не все.

Президент пообещал, что окажет отрасли господдержку, чтобы и дальше укреплять конкурентоспособность России на мировом туристическом рынке.

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