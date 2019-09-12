Для развития туризма в России внедрят самые передовые цифровые технологии

Об этом глава государства сообщил во время обращения к участникам 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации.

По словам Путина, в России уже активно внедряются электронные визы. Их можно оформить дистанционно - быстро и без проблем.

Но это еще не все.

Президент пообещал, что окажет отрасли господдержку, чтобы и дальше укреплять конкурентоспособность России на мировом туристическом рынке.

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