Режим ЧС: Мусорный кризис в Риге

Катастрофа с вывозом бытовых отходов заставил жителей латвийской столицы выйти на улицы и выразить свое возмущение.

Люди принесли плакаты - "Нет монополии" - к зданию Думы и поставили перед ним мешки и баки с отбросами.

Так они решили выразить свой протест компании Tīrīga, которая выиграла тендер на вывоз мусора и объявила, что поднимет цены за свои услуги на 40-70%.

Впрочем, Совет по конкуренции запретил победителю конкурса заключать договоры с потребителями. Кто же будет убирать город, смотри в нашем видео.

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