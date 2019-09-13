Захарова: США превращают космос в новое поле военных действий

Официальный представитель российского МИД прокомментировала выступление председателя Комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда, который заявил о российской угрозе в космосе.

Мария Захарова считает, что так Вашингтон просто пытается снять с себя ответственность за дестабилизацию глобальной безопасности и оправдать собственные шаги по размещению оружия в космическом пространстве.

Этот очередной антироссийский выпад чреват гонкой вооружений, подчеркнула Захарова.

Полное заявление официального представителя МИД – смотри в нашем видео.

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