Захарова: США превращают космос в новое поле военных действий

Мария Захарова считает, что так Вашингтон просто пытается снять с себя ответственность за дестабилизацию глобальной безопасности и оправдать собственные шаги по размещению оружия в космическом пространстве.
Этот очередной антироссийский выпад чреват гонкой вооружений, подчеркнула Захарова.
Полное заявление официального представителя МИД – смотри в нашем видео.
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