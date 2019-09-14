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Открой Молдову: это место притягивает тысячи туристов - видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Одна из самых популярных туристических точек Молдовы - историко-археологический комплекс Старый Орхей.

Красивая природа, разнообразные ландшафты, комфортный климат, богатое историческое наследие, культура, отличная кухня, развивающаяся инфраструктура, доступные цены – все эти факторы определяют привлекательность Молдовы не только для местных, но и для иностранных туристов.

Тайны самой старой в Молдове деревянной церкви
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Тайны самой старой в Молдове деревянной церкви – видео

Одна из самых популярных туристических точек республики - Старый Орхей (Orheiul Vechi). Этот историко-археологический комплекс расположен в 60 километрах к северо-востоку от Кишинева, на реке Реут. Старый Орхей называют настоящим музеем под открытым небом. Здесь сконцентрированы старейшие скальные монастыри в стране, которые заслуженно носят звание одних из самых красивых во всей республике. Монашеские скиты, вырубленные прямо в скалах сотни лет назад, завораживают.

Тайна "Cкалы любви" и другие невероятные пейзажи севера Молдовы - фото>>>

Иностранные туристы восхищены красотами этих мест. Кажется, что время здесь остановилось. Таинственные пещеры, живописные виды, воздух, пропитанный ароматами трав... Побыв здесь, невозможно не влюбиться Старый Орхей.

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