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Что делать при землетрясении: советы, которые могут спасти жизнь – видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Простые, но нужные правила, которые пригодятся всем: как вести себя и чего избегать во время подземных толчков.

В ближайшее время Молдову может затронуть весьма сильное землетрясение. Такое предположение озвучил директор Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Игорь Никоарэ.

Начальник управления регламентирования пожарной безопасности Гениспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Виталий Мутаф в комментарии Sputnik рассказал о самых простых мерах, которые необходимо предпринимать в случае сейсмической угрозы.

"Каждый из граждан и гостей нашей страны должен понимать, что землетрясение может произойти в любой момент. К нему нужно быть и морально, и физически готовым", - отметил специалист.

Подробнее о том, как себя вести в случае ЧП, смотрите в видеосюжете Sputnik.

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