Змея прилетела: это видео кого-то рассмешит, а кого-то испугает

Водитель не остановил машину, так как, скорее всего, не понимал, что вообще нужно делать в этой ситуации. А какова была бы ваша реакция, если бы вы попали в аналогичную историю?

© Sputnik / Василий Шихачевский Первая помощь при укусе змеи

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