Змея прилетела: это видео кого-то рассмешит, а кого-то испугает

Водитель не остановил машину, так как, скорее всего, не понимал, что вообще нужно делать в этой ситуации. А какова была бы ваша реакция, если бы вы попали в аналогичную историю?
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В сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как опасная змея внезапно появилась на лобовом стекле автомобиля. Она "качалась" вместо дворников.
Водитель не остановил машину, так как, скорее всего, не понимал, что вообще нужно делать в этой ситуации. А какова была бы ваша реакция, если бы вы попали в аналогичную историю?
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