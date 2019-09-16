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Медведь и компания: веселые зверушки из Приморского края

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© Video : ФГБУ "Земля леопарда"

Смотрите видео Sputnik, как в специальную ловушку, установленную исследователями, попали звери из нацпарка "Земля Леопарда" в Приморском крае.

В "фотоловушку" нацпарка "Земля Леопарда" в Приморском крае попали звери и птицы, которые заинтересовались заброшенной кабиной грузовика ГАЗ-66. Лесные обитатели заходили туда "порулить", "пожить", да и просто полюбопытствовать. Впрочем, ученые делали это не ради забавы. В кабине звери оставили шерсть и другие биоматериалы, а это - ценная информация для исследователей. Подробности в нашем видео.

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Теги:
видео, звери


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