Плавучая АЭС достигла Чукотки

Судно "Академик Ломоносов", которое вышло из Мурманска 23 августа, пришвартовалось в порту города Певека.

Станция будет обеспечивать энергией близлежащие населенные пункты. Ее мощность рассчитана на снабжение примерно 100 тысяч человек.

Плавучую АЭС взяла под охрану Росгвардия.

"Академик Ломоносов" - проект "Росатома" по развитию Северного морского пути.

Длина судна составляет около 140 метров, ширина - 30 метров, водоизмещение - более 20 тысяч тонн. Назначенный срок эксплуатации "Академика Ломоносова" - 40 лет.

Плавучий энергоблок создан для мест, в которых невозможно или нерентабельно строить стационарные станции. Когда в дома местных жителей придут свет и тепло - смотри в нашем видео.

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